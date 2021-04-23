Son dakika haber: Nallıhan'da koltuk çocukların - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tuğrulbey Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Tuğrulbey Ortaokul Öğrencisi Nilay Şevval Turanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti. Tarihi Belediye Binası'ndaki ziyarette öğrencilerle sohbet eden Başkan Öntaş, yapılan çalışmalarla çocukları da mutlu etmenin derdinde olduklarını vurguladı.

Başkan Öntaş, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen dünyadaki ilk ve tek bayram olduğunu hatırlatarak her sene coşkuyla kutlanan 23 Nisan'ı bu sene buruk ama yine coşkuyla kutladıklarını belirtti. Başkanlık koltuğuna oturan Nilay Şevval Turanlı, çocuklara verdiği değerden ötürü Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a teşekkür etti. Turanlı, Nallıhan'da yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin kitle iletişim araçlarında ve sosyal medyada çocuklara yönelik birçok 23 Nisan programı hazırladıklarını anlatan Başkan Öntaş, 23 Nisan'ı evlerinde geçirecek olan çocukların eğlenebilmesi ve coşkuyu yaşayabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. - ANKARA