NEW New York Başsavcısı Letitia James, hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan New York Valisi Andrew Cuomo'nun birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurdu.

Demokrat Vali Cuomo'ya yönelik cinsel taciz iddialarını soruşturan Başsavcı James, 165 sayfalık raporunu açıkladı. James, Cuomo'nun eski ve yeni eyalet çalışanları dahil birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını belirtti. Raporda, Vali'nin taciz iddialarını kamuoyuyla paylaşan bir kadına da misillemede bulunduğu, Cuomo ile yardımcılarının "korku ve yıldırma ile toksik bir iş ortamı yarattığı" ve bu durumun cinsel istismara da neden olduğuna dikkat çekildi.

Soruşturmadaki bulguların Cuomo'nun azledilmesi ya da istifa etmesi yönündeki çağrıları artıracağı yorumları yapılıyor.

Hakkındaki iddialara cevap vermek için soruşturmanın tamamlanmasını bekleyen Cuomo ise henüz bir açıklama yapmadı.

Cuomo hakkındaki taciz iddiaları

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a, Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.

"Times Union" gazetesinde 10 Mart'taki haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırıp uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.