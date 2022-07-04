Son dakika haber! Nijerya'da bir haftada en az 50 kişi öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Nijerya'da bir haftada en az 50 kişi öldürüldü

04.07.2022 02:15
Son dakika haber! Nijerya'da bir haftada en az 50 kişi öldürüldü

Son dakika haber: Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle geçen hafta en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle geçen hafta en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 26 Haziran - 2 Temmuz'da ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda aralarında 30 asker ve 10 da polisin de bulunduğu en az 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ya da kaçırıldı.

Nijerya ordusu, geçen hafta ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın 314 üyesi teslim olmuş, ayrıca 82 örgüt üyesini etkisiz hale getirmişti.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Nijerya'da bir haftada en az 50 kişi öldürüldü - Son Dakika

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