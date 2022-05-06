Son dakika haber! Nijerya'da kano batması sonucu 18 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Nijerya'da kano batması sonucu 18 kişi öldü

06.05.2022 02:07
Son dakika haber! Nijerya'da kano batması sonucu 18 kişi öldü

Son dakika haberler... Nijerya'nın Katsina eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Mai'adua bölgesindeki nehirde bayram kutlamalarından dönen kişileri taşıyan kano battı.

Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

Yetkililer, kazada kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

YORUMLAR
500
Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı Nijerya'da bayram gelenekleri atlı geçit törenleriyle renkleniyor Nijerya'da bayram gelenekleri atlı geçit törenleriyle renkleniyor

Nijerya, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Nijerya'da kano batması sonucu 18 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
00:56 Avrupa Ligi'nde finalistler netleşti: Frankfurt ile Rangers kupa için karşı karşıya gelecek
00:54 Avrupa Konferans Ligi'nde final maçında Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek!
00:40 Bilim insanları Malezya'da görülen bu gizemli maymunu arıyor!
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 02:21:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Nijerya'da kano batması sonucu 18 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement