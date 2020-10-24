Son dakika haber! Norveç'te Kutup ışıklarının zaman atlamalı görüntüsü kamerada! - Son Dakika

Norveç'te atmosferde beliren ve 'Kuzey ya da Kutup Işıkları' olarak adlandırılan gökyüzü olayı görüntülendi. Zaman atlamalı gökyüzü fenomeninin görüntüsü, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Norveç'te atmosferde beliren ve 'Kuzey ya da Kutup Işıkları' olarak adlandırılan gökyüzü olayı görüntülendi. Gökyüzünün yeşile büründüğü o anlar kamerayla kayda alındı.Kuzey ışıkları ya da Kutup aurorası, Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan ve gözle görülebilen doğal ışık olarak biliniyor. Genellikle dünyanın Kuzey Kutbu'na yakın ülkelerinde görülen kuzey ışıkları, bu kez de Norveç'te görüntülendi. Kutup ışıklarının görüntüsü 'zaman atlamalı' (timelapse) olarak sosyal medyada yayınlananarak, izlenme rekorları kırdı.