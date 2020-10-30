Son dakika haber: Ordu'da orman yangını - Son Dakika

Son dakika haber: Ordu'da orman yangını

Edinilen son dakika gelişmesine göre ORDU'nun Aybastı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

ORDU'nun Aybastı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Aybastı'nın Sarıyar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı ve alevleri görenler, durumu yetkililere bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, ilk belirlemelere göre 1,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.



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