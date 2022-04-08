Son dakika haber | ORMAN YANGINIYLA GÖNÜLLÜ MÜCADELE EKİBİNE SEMİNER - Son Dakika
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Son dakika haber | ORMAN YANGINIYLA GÖNÜLLÜ MÜCADELE EKİBİNE SEMİNER

08.04.2022 16:38

Son dakika gelişmesine göre Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan Gönüllü Orman Yangınları ile Mücadele Ekibi'ne seminer düzenlendi.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan Gönüllü Orman Yangınları ile Mücadele Ekibi'ne seminer düzenlendi.

Kumluca Atatürk İlk-Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen semineri, Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Yangın Eğitim Uzmanı Orman mühendisi Tolga Yılmaz verdi. Gün boyu süren seminerde, orman yangının tanımı ve özellikleri, orman yangının türleri, orman yangının çıkış nedenleri, orman yangınını etkileyen faktörler, orman yangınlarında kullanılan mücadele araçları, orman yangınlarını önleme çalışmaları, orman yangınlarını söndürme yöntemleri konusu anlatıldı.

Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, "İlçemiz orman yangınları açısından hassas bir bölgedir. Mavikent mahallemizin etrafı da kızılçam ormanı ile kaplı. Bu yüzden yaz mevsimi boyunca dikkatli olmalıyız. Mahallemizin gençleri geçen yaz gece gündüz orman yangını nöbeti tuttu. Bu yüzden bu seminere bilgi almak için katıldık. Bu yaz yine gönüllü gençlerimiz ile ormanlarımızı yangınlardan korumak için nöbet tutacağız" dedi.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, ormanlık alanlarda 700 kilometre stabilize yol bulunduğunu ve bu yolların kış mevsiminde bozulduğunu anlattı. Yolların kullanılır hale getirilmesi için çalışma başladığını anlatan Okudan, "Yangın söndürme gönüllülerinin eğitimine başladık. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü olarak 280 gönüllü tespit ettik. Onların eğitimi yapılıyor. Yangınlar hakkında bilgilendiriliyor" dedi.

Son dakika haber | ORMAN YANGINIYLA GÖNÜLLÜ MÜCADELE EKİBİNE SEMİNER
Son dakika haber | ORMAN YANGINIYLA GÖNÜLLÜ MÜCADELE EKİBİNE SEMİNER
Son dakika haber | ORMAN YANGINIYLA GÖNÜLLÜ MÜCADELE EKİBİNE SEMİNER

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Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Yangınları, Kumluca, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ORMAN YANGINIYLA GÖNÜLLÜ MÜCADELE EKİBİNE SEMİNER - Son Dakika


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