Son dakika haber... Osmancık'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Osmancık'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

11.10.2022 16:17
Son dakika haber... Osmancık'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Çorum'un Osmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahin Ş. yönetimindeki 51 HU 131 plakalı otomobil, Ada kavşağında Osmancık istikametinden Merzifon istikametine seyir halinde olan Dursun U. yönetimindeki 19 HP 215 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücünün yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Hatice U. ve Yusuf U. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Osmancık, Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Osmancık'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Osmancık'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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