Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Kaza saat 21.30 sıralarında Çerkezköy-Kapakl karayolunun Yünsa kavşağında meydana geldi. Kapaklı istikametine seyir halinde olan N.Y. yönetimindeki 59 JD 439 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin'e çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çetin'in cansız bedenini Çerkezköy Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.Polis, otomobil sürücüsü N.Y.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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