Son dakika haber... Otomobilin çocuklara çarptığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haber... Otomobilin çocuklara çarptığı kaza güvenlik kamerasında

24.03.2022 16:22
Son dakika haber... Otomobilin çocuklara çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 7 ve 5 yaşındaki kardeşlere otomobil çarptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 7 ve 5 yaşındaki kardeşlere otomobil çarptı. Kazada 2 çocuk ağır yaralandı.

Kaza, ilçenin Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre 7 yaşındaki H.K. ile 5 yaşındaki H.K. yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yerde metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, doktorların ilk müdahalesi sonrası, durumlarının ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Okullar bölgesi olan ve sık sık ölümlü kazaların yaşandığı yoldaki kazaya vatandaşlar tepki göstererek, yetkililerin bir an önce bu kazalara çözüm bulmalarını istedi. - ŞANLIURFA

Son dakika haber... Otomobilin çocuklara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Otomobilin çocuklara çarptığı kaza güvenlik kamerasında

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Şanlıurfa, Otomobil, mevlana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Otomobilin çocuklara çarptığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika


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