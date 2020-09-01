Son dakika haber... Polis ve sürücü iş birliğiyle yavru kedi, ezilmekten kurtuldu - Son Dakika

ANKARA'da yoğun trafiğin olduğu Esenboğa Havalimanı yolunda araçların arasında ezilme tehlikesi geçiren yavru kedi, polis ve sürücü iş birliği ile kurtarıldı. Trafik polisleri Oğuzcan İnan ve Özgür Çakal, trafiği yavaşlatıp, sürücüleri yönlendirirken, bir sürücü de kediyi yoldan alarak, ezilmekten kurtardı.

Pursaklar ilçesinde, 28 Ağustos'ta öğle saatlerinde, Esenboğa Havalimanı yoluna çıkan yavru kedi, ezilme tehlikesi geçirdi. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda araca yakıt alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Oğuzcan İnan ve Özgür Çakal, kediyi fark ederek yola çıktı. Oğuzcan İnan, kediyi yol kenarına götürdü; ancak yavru kedi tekrar yola fırladı. Bu kez polisler İnan ve Çakal, trafiği yavaşlatıp, sürücüleri yönlendirirken, duran bir sürücü de araçların arasında ezilme tehlikesi geçiren kediyi yoldan aldı. Yavru kedi, yol kenarındaki anne kediyle tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

'REFLEKS OLARAK YARDIM ETME GEREĞİ DUYDUM'Polislerden Oğuzcan İnan, yakıt aldıkları sırada yavru kediyi gördüklerini belirterek, "Üzerinden bir TIR geçti; ama ezilmedi. Ekip amirim ile beraber yola çıktık. Şefim ileride yolu yavaşlattı. Ben de kediyi aldım orta refüje doğru koymak zorunda kaldım araçlar geliyor, diye. Daha sonra kedi can havli ile oradan kaçtı. Daha sonra bir sürücünün de yardımıyla kediyi kurtararak güvenli bölgeye aldık. Annesi de zaten bekliyordu, annesine teslim etmiş olduk. Refleks olarak direkt ona yardım etme gereği duydum, kim olsa yardım ederdi. Annesinin onu alıp götürmesi de bizi duygulandırdı. Biz bırakınca annesi gidip aldı bu da bize mutluluk verdi" dedi.Polis Özgür Çakal da "Kediyi gördüğümüz anda kurtarma ihtiyacı hissettik. Ben trafiği yavaşlatmaya çalıştım. Kediyi güvenli bölgeye çıkardık. Kedi de bir can, bir canı kurtarmış olduk" diye konuştu.