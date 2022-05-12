Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı - Son Dakika
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Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı

12.05.2022 15:50
Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da 22 yaşındaki youtuber internette mobil ödeme sayfalarının sahtelerini yaparak mağdurların kart bilgilerini elde ettiği, haksız kazanç sağlayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da 22 yaşındaki youtuber internette mobil ödeme sayfalarının sahtelerini yaparak mağdurların kart bilgilerini elde ettiği, haksız kazanç sağlayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya dolandırıcılığıyla ilgili çalışma başlattı. Siber polisi, şikayetleri de değerlendirerek yaptığı çalışma ve takip sonucu 23 yaşındaki youtuber M.M.K. adlı gencin internette mobil ödeme sayfalarının sahtelerini yaparak mağdurların kart bilgilerini elde ettiği, haksız kazanç sağlayarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Siber polisi bu sabah şüphelinin kaldığı Atakum ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda dijital envantere incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili M.M.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan youtuberın internette mobil ödeme sayfalarının sahtelerini yaparak mağdurların kart bilgilerini ele geçirdiği ve bu çalıntı kart bilgileri ile binlerce lira haksız kazanç elde ettiği, yine şahsın Discord üzerinden canlı yayın yaptığı ve yayına bağlanan mağdurların bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlayarak sahte fatura ödeme sitesinden elde ettiği çalıntı kart bilgileri ile kendinde ait YouTube kanalına bağışta bulunarak yine bu haksız kazançtan elde ettiği parayı aklandığı tespit edildi.

Siber polisinin sanal devriye ekibi tarafından tespit edilerek yakalanan M.M.K., polisteki sorgusunun ardından "nitelikli dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı
Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı
Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı
Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı
Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı
Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı
Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı - Son Dakika
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