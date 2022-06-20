Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama

Samsun'da bir araçta ele geçen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından O.K., O.C.G. ve Y.B.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada 31 paket halinde toplam 13,18 gram metamfetamin maddesi, 0,60 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 1 adet esrarlı sigara ve 3 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.K. ve O.C.G. ise serbest bırakıldı. - SAMSUN