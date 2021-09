Son dakika haber: Şehit babası Çelikcan: "Bize acı verenlerin aramızda olması çok acı" - Son Dakika

Dağlıca'da 2015 yılında şehit olan Kurmay Yarbay İlker Çelikcan için baba ocağında mevlit okutuldu. Şehit babası Niyazi Çelikcan, "Bize acı verenlerin halen aramızda olması bizim gibi şehit ailelerine acı veriyor" dedi.

Hakkari Dağlıca'da 2015 yılında teröristlerle çıkan çatışmada pusuya düşen askerlerini kurtarıp geri döndüğü sırada uğradığı bombalı saldırıda şehit düşen Kurmay Yarbay İlker Çelikcan için baba ocağında mevlit okutuldu. Okunan mevlit sonrası eller şehitlerin aziz ruhları için semaya açıldı. Mevlide Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çok sayıda askeri yetkili ve vatandaş katıldı. Mahalle ve baba ocağı Türk bayraklarıyla donatılırken, hala oğullarının acısını yaşadıklarını belirten baba Niyazi Çelikcan, "Devletimiz ve her kurum bizleri yalnız bırakmıyor. Bize bu acıları yaşatanları destekleyenler, partilerinin kapatılmasının yanı sıra bu ülkede durmasınlar. Tabii ki HDP'nin kapatılmasını istiyorum. Ayrıca bunlar teröristlerse içeri alınsınlar. Sözün bittiği yerdeyiz. Bunların halen aramızda olması bizim gibi şehit ailelerine acı veriyor. Gerekiyorsa, kapatılması için ilk imzayı bizler atarız. Eğer terörist partisiyse, hiç beklenmemesi gerekiyor. Hem ülkenin parasını alacaksın, hem de o para ile alınan mermileri bize sıkacaksın. Biz her daim vatanını, milletini seven, devletinin yanında olan insanlarız" diye konuştu.