Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, Kurban Bayramı namazı kılındı. Restorasyona alınan ve sadece bir kısmı açık olan cami, bayram namazına gelenlerle doldu. Camide yer bulamayanlar, bahçede namaz kıldı. Selimiye İmamı Yusuf Serenli 'nin kıldırdığı namazın ardından cemaat bayramlaştı.

Kaynak: DHA

Mimar Sinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Selimiye'de bayram namazı yoğunluğu - Son Dakika

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