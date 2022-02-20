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Son dakika haber | Seydişehir'de mart ayında asker olacak gençler yemekte buluştu - Son Dakika

Son dakika haber | Seydişehir'de mart ayında asker olacak gençler yemekte buluştu

20.02.2022 11:40
Son dakika haber | Seydişehir'de mart ayında asker olacak gençler yemekte buluştu

Son dakika haberi: Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede geleneksel hale getirilen askere uğurlama yemeğinde, mart ayı içinde silah altına alınacak asker adaylarıyla yemek yedi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede geleneksel hale getirilen askere uğurlama yemeğinde, mart ayı içinde silah altına alınacak asker adaylarıyla yemek yedi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen yemekte Belediye Başkanı Mehmet Tutal askere gidecek gençlere, "Bu bir vatan nöbetidir. Ayağınıza taş değmesin, bu kutsal vatani görevinizi sağ salim yaparak annenizin, babanızın yanınıza dönmenizi Allah nasip etsin. Biz her zaman Seydişehir Belediyesi olarak yayınızdayız. Hayırlı tezkereler diliyorum." dedi.

Tutal ayrıca asker adaylarına içinde Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim bulunan birer kutu hediye etti.

Yemekte, askerliğin de okul gibi bir eğitim yuvası olduğunu belirten Kaymakam Deniz Pişkin de, konuşmasında şunları kaydetti:

"Askerlikteki sürenizi lütfen çok iyi değerlendirin. Kahırla, kederle, özlemle, gün sayarak geçirilecek bir zaman gibi düşünmeyin. Sayılı gün çabuk geçecek merak etmeyin. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Kıymetini bilmediğiniz şeylerin özlemini duyun. Askerlik herkese nasip olmaz. Ölürsek şehit ne mutlu, kalırsak gazi ona da ne mutlu kayıp yok. Askerde kendinizi asla yalnız hissetmeyin, çaresiz hissetmeyin biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla gelin."

Program sonunda günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Seydişehir'de mart ayında asker olacak gençler yemekte buluştu - Son Dakika


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