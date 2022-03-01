Polis, özel gereksinimli öğrenci için etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Polis, özel gereksinimli öğrenci için etkinlik düzenledi

01.03.2022 13:01

Siirt'te polis ekipleri, özel gereksinimli öğrenciye yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Siirt'te polis ekipleri, özel gereksinimli öğrenciye yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Telekom Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Mukaddes Kılınç'ın talebi üzerine harekete geçti.

Ekip aracı, trafik aracı ve 2 yunus ekibinden oluşan konvoy, okuldan Kılınç'ı alarak ailesiyle şehir merkezini gezdirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Kılınç, burada birimleri ziyaret ederek polislik mesleğini yakından tanıdı.

Kılınç ve ailesini ağırlayan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz, öğrenciye çeşitli hediyeler de verdi.

Polis, özel gereksinimli öğrenci için etkinlik düzenledi
Polis, özel gereksinimli öğrenci için etkinlik düzenledi
Polis, özel gereksinimli öğrenci için etkinlik düzenledi

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Emniyet Müdürlüğü, Türk Telekom, Polis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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