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Son dakika haberleri | SİLAHLI SALDIRIYI, AĞABEYİNE PUSU KURACAKLARINI ZANNEDİP GERÇEKLEŞTİRMİŞ - Son Dakika

Son dakika haberleri | SİLAHLI SALDIRIYI, AĞABEYİNE PUSU KURACAKLARINI ZANNEDİP GERÇEKLEŞTİRMİŞ

08.08.2021 11:18

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da bir hastanenin otoparkındaki araçta bekleyen Hikmet (33) ile babası Ahmet Çağlayan'ı (56) tabancayla yaralayan Baran (18) ve ağabeyi Yusuf Meral (24), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA'da bir hastanenin otoparkındaki araçta bekleyen Hikmet (33) ile babası Ahmet Çağlayan'ı (56) tabancayla yaralayan Baran (18) ve ağabeyi Yusuf Meral (24), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Silahlı saldırının, Yusuf Meral'in, pusuya düşürüleceğini zannedip kardeşine haber vermesiyle gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olay, 5 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Kapalı kasa minibüsün içinde bekleyen Hikmet ile babası Ahmet Çağlayan, aralarında husumet bulunan Baran Meral'in silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin başına isabet ettiği Hikmet Çağlayan ağır yaralanırken, babası Ahmet Çağlayan ise aracın camlarının kırılmasıyla hafif yaralandı. Saldırının ardından Baran Meral, ağabeyi Yusuf Meral'in kullandığı araca binerek kaçtı. Hastanedeki sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

SAKLANDIKLARI DAMDA YAKALANDILAR

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayda kullanılan tabancayı bir sitenin bahçesinde buldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine evlerin damlarında arama yapan ekipler, Baran Meral ile ağabeyi Yusuf Meral'i saklandıkları damda yakaladı.

TAKİP EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Olay günü Çağlayan ailesinin evine giden Yusuf Meral'in, Hikmet ile babası Ahmet Çağlayan'a küfretmesiyle çıkan tartışmanın çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldığı öğrenildi. Bölgeden uzaklaşan Yusuf Meral'in, aldığı alkolün etkisiyle vücudunu kesip, kendisine zarar verdiği ve tedavi olmak için hastaneye gittiği belirlendi. Kendisini darbetmek için takip eden Hikmet ile babası Ahmet Çağlayan'ı gören Yusuf Meral'in, kardeşini arayarak durumu anlatıp yardım istediği, ağabeyinin de pusuya düşürüleceğini öğrenen Baran Meral'in de hastaneye gelip, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf Meral, ifadesinde, "Beni takip ediyorlardı, pusuya düşürüp öldüreceklerdi" dedi. Silahlı saldırıda yaralanan Ahmet Çağlayan ise hastanede olmalarının tesadüf olduğunu öne sürerek, kimseyi takip etmediklerini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran ile ağabeyi Yusuf Meral, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Hikmet Çağlayan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | SİLAHLI SALDIRIYI, AĞABEYİNE PUSU KURACAKLARINI ZANNEDİP GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Son dakika haberleri | SİLAHLI SALDIRIYI, AĞABEYİNE PUSU KURACAKLARINI ZANNEDİP GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Son dakika haberleri | SİLAHLI SALDIRIYI, AĞABEYİNE PUSU KURACAKLARINI ZANNEDİP GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Son dakika haberleri | SİLAHLI SALDIRIYI, AĞABEYİNE PUSU KURACAKLARINI ZANNEDİP GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Son dakika haberleri | SİLAHLI SALDIRIYI, AĞABEYİNE PUSU KURACAKLARINI ZANNEDİP GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Son dakika haberleri | SİLAHLI SALDIRIYI, AĞABEYİNE PUSU KURACAKLARINI ZANNEDİP GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Son dakika haberleri | SİLAHLI SALDIRIYI, AĞABEYİNE PUSU KURACAKLARINI ZANNEDİP GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Son dakika haberleri | SİLAHLI SALDIRIYI, AĞABEYİNE PUSU KURACAKLARINI ZANNEDİP GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Ahmet Çağlayan, Yusuf Meral, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SİLAHLI SALDIRIYI, AĞABEYİNE PUSU KURACAKLARINI ZANNEDİP GERÇEKLEŞTİRMİŞ - Son Dakika


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