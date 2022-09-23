ŞİŞLİ'de trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklanması, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 10'u "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürme", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 EYLÜL'DE ÖLDÜRÜLDÜSırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de Şişli'de trafikte seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtulmuştu.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Sırp organize suç örgütü elebaşısı Vukotiç'in öldürülmesi soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika