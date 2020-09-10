Son dakika haber: Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Akıncılar ilçesine bağlı Sapanlı köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:21 - Kaynak: AA
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