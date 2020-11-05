Son dakika haberleri! Soba kurarken evini yaktı

Son dakika haberleri... Soba kurarken evini yaktı Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde bir vatandaş, evinde soba kurmak için kurumları yaktığı sırada yangın çıktı.

Soba kurarken evini yaktı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde bir vatandaş, evinde soba kurmak için kurumları yaktığı sırada yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Topal, soba kurmak için kurumları yaktığı sırada evinde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, Mustafa Topal ve eşi Hatice Topal dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Topal, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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