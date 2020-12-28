Son dakika haber... Söke'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Söke'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

28.12.2020 23:29
Son dakika haber... Söke'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Söke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bağarası Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 47,73 gram metamfetamin, 9 uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyal ele geçirilirken, M.E., Ç.Ç. ve C.U. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Son dakika haber... Söke'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Söke'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için şartları zorluyor Konya'da 165 adet sikke ele geçirildi Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın eski takım arkadaşı Gabriel Magalhaes koronaya yakalandı Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın eski takım arkadaşı Gabriel Magalhaes koronaya yakalandı         
23:28
Türkiye'den Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etmesine tepki Türkiye'den Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etmesine tepki         
22:53
Saç tıraşını beğenmeyen müşteri, berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçakladı Saç tıraşını beğenmeyen müşteri, berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçakladı         
22:37
AB'den çarpıcı Rusya iddiası: Kendi aşısını satmak için diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvuruyor AB'den çarpıcı Rusya iddiası: Kendi aşısını satmak için diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvuruyor         
22:15
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme         
21:51
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı         
16:49
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 23:40:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Söke'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei