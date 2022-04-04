Son dakika haber... Sri Lanka'da yakıt stokunu önlemek için benzin istasyonlarına asker konuşlandırıldı - Son Dakika

Ekonomik kriz nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne olan Sri Lanka'da ordu, yakıt stoku yapılmasının önüne geçmek için benzin istasyonlarına asker konuşlandırdı.

ANI News'ün haberine göre, başkent Kolombo'daki bir benzin istasyonunda bekleyen askerlerden biri, yakıt stoku yapılmasına son vermek ve ülkede süregelen protestoları kontrol altında tutmak için konuşlandırıldıklarını aktardı.

Diğer bir bölgede, yakıt almak için sıraya girdiğini ifade eden bir okul servisi şoförü de yaklaşık 8 saattir kuyrukta beklediğini kaydetti.

Polis, sokağa çıkma yasağına karşı gelen protestoculara müdahale etti

Sri Lanka polisi, sokağa çıkma yasağına karşı gelerek Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın evinin önünde protesto düzenleyen 2 bin kişiye polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, protestocular, Kolombo'nun 200 kilometre güneyindeki Tangalle kentindeki "Carlton House" olarak bilinen başbakanlık konutu önünde bir araya geldi.

Görgü tanıkları, Başbakan Rajapaksa'nın istifasını talep eden binlerce kişinin hükümet karşıtı slogan atarak barikatları yıktığını aktardı.

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.