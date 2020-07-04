Son dakika haber! Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Son dakika haber! Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Donald'ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.


13. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nde ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan kaleye çektiği şutta top kaleci Farnolle'de kaldı.


39. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez'in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.


44. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Savranlar xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Murat xx, Acquah xx, Ndayishimiye xx, Donald xx, Fofana xx, Umut xx


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Ahmed Ildiz, Remi Walter, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem xx, Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim xx, Berat xx, Baiano xx, Candeias xx, Ayite xx, Sefa xx, Stancu xx


Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Pierre-Yves Polomat, Rahmetullah Berişbek, Soner Dikmen, Mats Seuntjens, Stephane Sessegnon, İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı Kartlar: Murat, Ndayishimiye (Y. Malatyaspor) - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 19:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
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