Son dakika haber! Suudi Arabistan'da üst düzey askeri komutan ve 5 yetkili "yolsuzluktan" görevden alındı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla Sınır Muhafızları Genel Müdürü emekliye sevk edilirken, 5 yetkilinin görevine son verildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "2030 vizyonu" kapsamında açıkladığı Kızıldeniz turizm projesi bölgesinde ruhsatsız faaliyetlerde bulunmak suretiyle yolsuzluk yapıldığıyla ilgili gelen bilgiler üzerine kraliyet kararnamesi yayınlandı.

Kararname gereği Sınır Muhafızları Genel Müdürü Korgeneral Avad bin Iyd bin Avde el- Belevi emekliye sevk edilirken, Umluc ve El-Vach illerinin valileri, bu illerdeki sınır muhafız komutanları ve bir ilçe yöneticisi görevden alındı.

Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu yetkilileri söz konusu yetkililerle ilgili soruşturma başlattı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 1 Ağustos 2017'de 2030 vizyonu kapsamında Kızıldeniz için evrensel turizm projesi başlatmıştı.