Son dakika haber... Tarihi eser operasyonundan cephanelik çıktı - Son Dakika

- Tarihi eser operasyonundan cephanelik çıktı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı

Evlerinde Kaleşnikof tüfek, el bombaları, mayın, tüfek bombası ve roket gibi çok sayıda mühimmat çıkan şahıslardan biri hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden işlem başlatıldı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi, kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı. Evlerinde Kaleşnikof tüfek, el bombaları, mayın, roket mühimmatı ve tüfek bombası çıkan şahıslardan biri hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden işlem başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Dağdibi Mahallesinde ikamet eden H.A. isimli şahsın evinde uzun namlulu silah, tarihi eser bulundurduğu, N.U. ve B.Ş. isimli şahıslarla kaçak kazı yapacakları bilgisi alınması üzerine Tömsü Yaylası mevkisinde yapılan operasyonla şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

H.A. isimli şahsın kullandığı 3 ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 14 adet savunma tipi el bombası, 1 adet taarruz tipi el bombası, 6 adet dinamit lokumu, 68 adet fünye, 1 adet anti personel mayın, 1 adet eğitim roket mühimmatı, 1 adet m262 tüfek bombası, 8 adet saniyeli fitil, 1 adet 7,62 mm Kaleşnikov piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet toplu tabanca, 1 adet 7.65 mm. tabanca, 21 adet ruhsatsız av tüfeği (tarihi eser niteliğinde olanlar mevcut), 1 adet havalı tüfek, 1 adet silah dürbünü, 12 adet av tüfeği namlusu, 7 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet toplu tabanca gövdesi, 1 adet dedektör, 257 adet 7,62 mm. mühimmat, 265 adet 9 mm. tabanca mühimmatı, 55 adet plastik toplu tabanca fişeği, 46 adet toplu tabanca fişeği, 20 adet 7,62 mm. mavzer mühimmatı, 38 adet av tüfeği fişeği, 69 adet av kapsülü, 145 adet plastik toplu tabanca fişeği, 7 adet 1 ABD doları, 36 adet değişik tarihli zaman gazetesi, 125 adet tarihi eser nitelikli taş obje, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel, 189 adet tarihi eser niteliği taşıyan madeni sikke, 22 adet tarihi eser niteliği taşıyan kağıt para, 10 adet tarihi eser niteliği taşıyan bakır/gümüş tepsi, 24 adet tarihi eser niteliği taşıyan küp, 5 adet dağ keçisi boynuzu, 5 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 2 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı v e1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüpheli şahsın evinde dağ keçisi boynuzu bulunması nedeniyle 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet'ten 83 bin 310 lira ruhsatsız av tüfeği bulunması nedeniyle 18 bin 186 lira olmak üzere toplam 101 bin 496 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Arama sonucu ele geçirilen el bombası, mayın, dinamit gibi patlayıcı maddelerin İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timince gerekli numuneler alındıktan sonra imha edileceği belirtildi.

Ayrıca H.A. isimli şahsın ikametinde ele geçirilen bir dolarlardan 1 adedinin F serisi olması ve 36 adet Zaman gazetesi bulunması nedeniyle şahıs hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden işlem başlatıldı.