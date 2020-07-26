Son dakika haber: TESK Başkanı Palandöken: "Yasal süresi 3 gün olmasına rağmen aylarca satış yapmaya devam eden...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala aylarca satış yapmaya devam eden kermeslerin sayısında artış olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yasal süresi 3 gün olmasına rağmen sosyal yardımlaşma ve dayanışma adı altında aylarca satış yapmaya devam eden kermesler var. Esnafımızın işlerini azaltan ve haksız kazanca neden olan bu kermeslere denetimler artmalı. Esnafımız hijyen kurallarına dikkat ederken vergisini de ödüyor. Bu haksız rekabet ortamında kazancının düşmesi kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

Esnaf gibi aylarca satış yapan kermeslerin haksız rekabet ortamı oluşturduğunu bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hemen hemen her ilimizde dernek, vakıf, okul gibi kurumların sosyal yardımlaşma, hayır gibi farklı amaçlarla açtığı kermesler var. Bu kermeslerin sayısında Kurban Bayramı'na yaklaştığımız bu günlerde oldukça artış var. Öyle ki birçok ilimizde okulların bahçeleri dahi kermes alanına çevrilmiş durumda. Bu pandemi döneminde bu kadar çok ve uzun süreli kermesler aynı zamanda halk sağlığını da tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

"3 günlük kermes aylarca sürüyor"

El emekleriyle yapılan kermeslere açılan yerdeki bölge esnaflarının da hayır ve yardımlaşma olduğu için destek verdiğine işaret eden Palandöken, "Bu tür kermesleri esnafımız da destekliyor, hatta yardımda da bulunuyor. Toplum arasında yardımlaşma ve güzel duygular da pekişiyor. Bu tür kermeslerin yasal izin süreleri 3 gün. 3 gün boyunca herhangi bir kira, vergi ve benzeri bir ödeme yapmadan satış yapabiliyorlar. Fakat bunu fırsata çevirenler var. 1 hafta, bazen 1 ay, hatta aylarca satış yapmaya devam eden kermesler olabiliyor. Esnafla aynı şartlarda olmadığı halde esnaf gibi satış yapan bu kermeslere denetimler sıklaştırılmalı ve müsaade edilmemeli. Açılışı itibariyle 3 günü geçen kermes tespit edildiğinde vergi mükellefi yapılmalı" dedi. - ANKARA