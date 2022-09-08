Son dakika haber... Tokat'ta 300 küçükbaş kapasiteli ağıl yangında kül oldu - Son Dakika
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Son dakika haber... Tokat'ta 300 küçükbaş kapasiteli ağıl yangında kül oldu

08.09.2022 18:26
Son dakika haber... Tokat'ta 300 küçükbaş kapasiteli ağıl yangında kül oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre TOKAT'ta, 300 küçükbaş kapasiteli ağılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TOKAT'ta, 300 küçükbaş kapasiteli ağılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ağıl kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Çay Mahallesinde meydana geldi. İbrahim İnal'a ait 300 küçükbaş kapasiteli ağılda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Elektrik tesisatının olmadığı ve hayvanların yaylada olduğu sırada çıkan yangına, kısa sürede olay yerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ağıl kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tokat'ta 300 küçükbaş kapasiteli ağıl yangında kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tokat'ta 300 küçükbaş kapasiteli ağıl yangında kül oldu - Son Dakika
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