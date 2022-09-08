Son dakika haber... Tokat'ta 300 küçükbaş kapasiteli ağıl yangında kül oldu

TOKAT'ta, 300 küçükbaş kapasiteli ağılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ağıl kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Çay Mahallesinde meydana geldi. İbrahim İnal'a ait 300 küçükbaş kapasiteli ağılda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Elektrik tesisatının olmadığı ve hayvanların yaylada olduğu sırada çıkan yangına, kısa sürede olay yerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ağıl kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.