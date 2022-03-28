Son dakika haber! Trabzon'da 6 evden hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Trabzon'da 6 evden hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli gözaltına alındı

28.03.2022 12:28
Son dakika haber! Trabzon'da 6 evden hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde farklı zamanlarda 6 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde farklı zamanlarda 6 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Pelitli ve Yalıncak mahallelerinde geçen yıl farklı zamanlarda 6 evden yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, zanlıları tespit etti.

Farklı illerdeki hırsızlık olaylarında da benzerlik olduğunu fark eden ekipler, şüphelilerin başka illerden kente aile şeklinde gelerek seyyar satıcılık yaptıklarını belirledi.

Hırsızlık olayına karışan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, S.K. (28), E.U. (22), S.Ç. (54), K.Ç. (41), P.Ç. (34), Y.U. (24), M.A. (26) ile G.M. (24) gözaltına alındı. 5'i kadın 8 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Trabzon'da 6 evden hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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