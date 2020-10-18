Son dakika haber! TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den "makine imalatı" açıklaması - Son Dakika

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Yatırım yaptığımızda makineye ihtiyacımız var. Makineyi yapamadığınız zaman üretimden elde ettiğiniz katma değerin yarısını makine alımı götürüyor. Dolayısıyla üretici, bir şekilde makine imal edenlere çalışır duruma geliyor. Dolayısıyla bizim makine yapma, makine yapan makine yapma aşamasına gelmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Hitit Üniversitesinden (HİTÜ) yapılan açıklamaya göre Şahin, iki kurum arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret etti.

Öztürk'ten ihtisaslaşma çalışmaları hakkında bilgi alan Şahin, HİTÜ Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (HÜBTUAM) inceledikten sonra üniversite yöneticileriyle Erol Olçok Senato Salonu'nda bir araya geldi.

Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de üniversitelerin "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma" Projesi kapsamında ihtisaslaştığını, HİTÜ'nün de "makine ve imalat teknolojileri" alanında ihtisaslaşmayı tercih ettiğini hatırlattı.

Çorum'un sanayileşme sürecinde bölgedeki illerden mukayese edilemeyecek derecede ileride olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Hitit Üniversitesi gerekli araştırmasını yapmış ve demiş ki, 'Ben ihtisaslaşacaksam bu imalat sanayisinin geldiği noktadan makine imalata yoğunlaşma şeklinde olmalıdır.' Bu alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejisinde bir numaraya koyduğu alan. Bunun sebebi şu, sanayileşme için büyümek için yatırım yapacağız. Yatırım yaptığımızda makineye ihtiyacımız var."

Makine sanayisinin stratejik öneme sahip sektörlerden olduğuna işaret eden Şahin, "Makineyi yapamadığınız zaman üretimden elde ettiğiniz katma değerin yarısını makine alımı götürüyor. Dolayısıyla üretici, bir şekilde makine imal edenlere çalışır duruma geliyor. Dolayısıyla bizim makine yapma, makine yapan makine yapma aşamasına gelmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin makine imalatı noktasına geldiğinde dünyada değişimler yaşandığına vurgu yapan Şahin, şunları kaydetti:

"Sadece makine yapmak, makineyi yapan makine yapmak yeterli olmadı. Üniversitenin kendi bilim hayatında olduğu gibi makine de disipliner konu haline geldi. Yazılım, otomasyon bir yerinden tutmaya başladı. Makine sadece makine mühendisinin yapacağı iş olmaktan çıktı. Diğer mühendislikler ve pek çok alanın birlikte çalışacağı ürün haline geldi. Böyle olunca üniversitenin ihtisaslaşmayı destekleyecek alanlardan da kopmaması lazım."

Toplantıya, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı Dr. Metehan Çalış, HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, İhtisaslaşma Üst Komitesi Koordinatörü Doç. Dr. Cengiz Baykasoğlu, Samsun Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (SAMLAB) Genel Müdürü Hami Danış ile Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Seyfi Polat katıldı.