Son dakika haber... Uşak'ta kumar operasyonu - Son Dakika

Uşak'ta polis ekiplerince bir depoya düzenlenen kumar operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Durak Mahallesi'nde bir depoda kumar oynatıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'ine sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekeçesiyle toplamda 15 bin 780 lira para cezası kesilirken, 1 kişiye kumar oynatmak, 1 kişiye ruhsatsız tabanca bulundurmak, 1 kişiye de uyuşturucu bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.