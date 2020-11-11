Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir - Son Dakika

Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir

11.11.2020 09:33
Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir, System.String[]

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, 'Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği Programı'ndaki konuşmasında, 5 aydır görev yaptığı kentte en çok talebin iş konusunda geldiğini belirterek, "Cuma günü camiye gittiğimde, camiden arabama, sağdan soldan gelen iş talepleri nedeniyle geçemiyorum.

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, 'Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği Programı'ndaki konuşmasında, 5 aydır görev yaptığı kentte en çok talebin iş konusunda geldiğini belirterek, "Cuma günü camiye gittiğimde, camiden arabama, sağdan soldan gelen iş talepleri nedeniyle geçemiyorum. İş talep edene 'Ne iş yaparsın' diye soruyorum, 'Her işi yaparım' diyor. Her işi yapan adam hiçbir işi yapamaz. O zaman mesele işsizlik değil; mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmezliktir" dedi.

Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yılın ahileri ile usta, kalfa, çırakların da ödüllendirilmesi kapsamında 'Mesleki Eğitim Seferberliği Programı' düzenlendi. Programa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, çeşitli sivil toplum kuruluşu ile meslek odalarının yetkilileri katıldı.

'MESLEKİ EĞİTİM MESELESİ, MEMLEKET MESELESİ'Programın açılış konuşmasını yapan Vali Karaloğlu, mesleki eğitimin önemine değindi. Mesleki eğitimin önemini halka yeterince anlatılamadığına söyleyen Karaloğlu, şöyle konuştu: "'Mesleki eğitim meselesi, memleket meselesi' diye bir slogan vardı. Ben çok severim bu sloganı. Mesleki eğitim meselesini çözmeden birçok şeyi çözemeyiz, çözemedik. En çok ihtiyaç duyduğumuz ara insan gücüydü. Biz de herkes general olmak istiyoruz ama savaşları generallerden çok askerler kazanır. Bizim alanda çalışacak, alanda mesleğini çok iyi yapmış, çok iyi yapabilen ara insan gücüne ihtiyacımız var. Özellikle 4+4+4 sistemine geçildikten sonra zorunlu eğitimin 12 yıla çıktıktan sonra eğitim alanında çok büyük reformlar yapıldı. Bana göre yapılan en büyük reform, mesleki eğitimde çıraklık eğitiminin örgün eğitime alınarak zorunlu eğitim sayılması meselesidir. Maalesef toplum tam olarak farkına varmadı. Belki kabahat bizde, yöneticilerde; bunu topluma, esnafa, sanayicilerimize çok iyi anlatamadık. Rakamlara baktığımızda Diyarbakır'da da anlatamadığımız görülüyor. Geçen yıl Antalya'da buna benzer çalışma yaptık. Bir önceki sene çıraklık eğitim merkezine devam eden öğrenci sayımız 1000 iken, geçen sene 7 bine çıkmıştı. Şimdi ben aynı patlamayı ve daha büyüğünü Diyarbakır'da bekliyorum." 'HER İŞİ YAPAN, HİÇBİR İŞİ YAPAMAZ' Vali Karaloğlu, 5 aydır görev yaptığı Diyarbakır'da en çok talebin iş ile ilgili geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Devletin sunduğu imkanlar o kadar muhteşem ki bunu eğer biz doğru şekilde halka, esnafa, işverene, sanayicilerimize indirirsek gençlerimize bunu hakkıyla anlatabilirsek biz mesleki eğitim meselesini çözeriz. 5 aydır Diyarbakır'dayım, en çok talep iş konusunda geliyor. Cuma günü camiye gittiğimde, camiden arabama, sağdan soldan gelen iş talepleri nedeniyle geçemiyorum. İş talep edene 'Ne iş yaparsın' diye soruyorum, 'Her işi yaparım' diyor. Her işi yapan adam hiçbir işi yapamaz. İnsanların yapabileceği şeyler sınırlıdır. Bir mesleğiniz olur, o mesleğin peşinde koşarsınız. Bu 'Her işi yaparım' diyen arkadaşları alacağız, mutlaka bir meslek sahibi yani altın bilezik sahibi yapmamız lazım ki o da iş bulurken kolay iş bulsun. Sanayiciler nitelikli işçi bulamadıkları için dert yanıyor. Küçük sanayi sitesindeki esnaf ise çırak bile bulamadığını söylüyor. Sokaklar işsiz dolu, peki bu nasıl oluyor? O zaman mesele işsizlik değil; mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmezliktir. Onun için işsizlerimize meslek öğretmek durumundayız."


Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir
Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir
Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir
Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir
Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir
Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir
Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, İşsizlik, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Eylül ayı cari açık rakamları açıklandı! 2,36 milyar dolar açık verildi Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak
Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı         
10:35
Beşiktaş, Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı'ya 11.5 milyon TL az tazminat ödeyecke Beşiktaş, Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı'ya 11.5 milyon TL az tazminat ödeyecke         
10:20
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi         
09:44
Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz         
09:27
Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi         
08:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor 13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor         
08:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı         
18:57
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu         
17:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 10:40:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Vali Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir, iş beğenmezliktir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei