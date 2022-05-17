Düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye isteyen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye isteyen kişi tutuklandı

17.05.2022 14:11

Van'da düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye istediği belirlenen kişi tutuklandı.

Van'da düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye istediği belirlenen kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İran sınırında düzensiz göçmenlerin alıkonulması ve fidye istenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, S.A'nın, İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ekonomik durumu iyi düzensiz göçmenleri cebir, şiddet, şantaj yoluyla alıkoyduğu ve serbest bırakma karşılığında ailelerinden fidye istediği belirlendi.

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla kaldığı evde yakalanan S.A, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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