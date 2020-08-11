Son dakika haber: Yüzlerce kişi asker eğlencesinde el ele verip halay çekti, sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

Yüzlerce kişi asker eğlencesinde el ele verip halay çekti, sosyal mesafe unutuldu

Bursa'daki asker eğlencesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Yüzlerce kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde dün akşam yapılan asker eğlencesi ve sokak düğününde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı. Yüzlerce kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tapki gösterdi.