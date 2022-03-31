Zeytinburnu'nda motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 60 bin euroluk gasp kamerada - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 60 bin euroluk gasp kamerada

31.03.2022 14:02
Zeytinburnu'nda motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 60 bin euroluk gasp kamerada

ZEYTİNBURNU'nda kimliği belirsiz üç şüpheli döviz bürosuna para taşıyan motosikletli kuryeyi otomobille çarparak düşürdükten sonra gasp etti.

ZEYTİNBURNU'nda kimliği belirsiz üç şüpheli döviz bürosuna para taşıyan motosikletli kuryeyi otomobille çarparak düşürdükten sonra gasp etti. Yaklaşık 60 bin euro'ya yakın para gasp ederek kaçan soyguncular çevrede bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi üzerinde bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Seyitnizam Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, Kapalıçarşı'dan bozdurduğu yaklaşık 60 bin euro değerindeki Türk Lirası ile Yenikapı sahili üstünden çalıştığı döviz bürosuna gidiyordu. Kurye, Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde seyrederken arkasından hızla yaklaşan yabancı plakalı otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan yaklaşık 13 bariyeri kırdıktan sonra düşen motosikletin sürücüsünün ayağı kırıldı. Otomobilden inen kimliği belirsiz üç kişi, yaralı kuryeyi döverek üstünde bulunan parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı kurye ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Zeytinburnu'nda gerçekleşen olay, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobilin hızla motosikletliye çarparak savurduğu görülüyor. Çarpmanın motosikletin kaldırım üstündeki bariyerleri parçaladığı ve otomobilden inen kimliği belirsiz üç şüphelinin kuryeyi gasp ederek kaçarken, bir benzinlik çalışanının gaspçıların aracını tekmelediği görülüyor.

"KURYENİN ÜSTÜNDEKİ PARALARI ALIP KAÇIYORLAR"

Gaspa uğrayan kuryenin döviz bürosu işletmecisi Hayati Yılmaz, "Sabah erken saatlerde ben kuryemi Kapalıçarşı'ya euro gönderdim. Gönderdiğim euro'yu Türk Lirası'nı alıp Yenikapı Sahil Yolu'ndan Zeytinburnu'ndaki döviz bürosuna getirecekti. Yedikule'de benzin istasyonu önünde, yabancı plakalı otomobil motorsiklete çarpıyor. Motor istasyonu önündeki belediyeye ait bariyerlere çarpıyor. Bariyerlerden 10 -15 tanesini kırarak motorsikletle kurye düşüyor. Otomobilden üç kişi iniyor. Kuryenin üstündeki paraları alıp kaçıyorlar. İstasyon çalışanları çarpan otomobili tekmeliyorlar. Otomobildekilerin kuryeyi gasp ettiğini sonradan fark etmişler. Elemanımın ayağı kırılıyor. Yapanların en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Bundan yaklaşık bir ay öncede Zeytinburnu'ndaki bir döviz bürosunun çalışanıda aynı bu şekilde Yenikapı Sahilinde gasp edilmiş. O arkadaş da bizde mağduruz. 60 bin euro civarında paramız gasp edildi" dedi.


Zeytinburnu'nda motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 60 bin euroluk gasp kamerada
Zeytinburnu'nda motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 60 bin euroluk gasp kamerada
Zeytinburnu'nda motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 60 bin euroluk gasp kamerada
Zeytinburnu'nda motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 60 bin euroluk gasp kamerada
Zeytinburnu'nda motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 60 bin euroluk gasp kamerada
Zeytinburnu'nda motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 60 bin euroluk gasp kamerada
YORUMLAR
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İstanbul'da milyonluk gasp kamerada İstanbul'da milyonluk gasp kamerada 'Barış müzakereleri altının ve dövizin geleceğini etkileyebilir' 'Barış müzakereleri altının ve dövizin geleceğini etkileyebilir'

Zeytinburnu, Benzin, Döviz, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 60 bin euroluk gasp kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 60 bin euroluk gasp kamerada - Son Dakika
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