Son dakika haber | Zihinsel engelli oğlu bıçakladı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Son dakika haber | Zihinsel engelli oğlu bıçakladı, hastanede kurtarılamadı

20.09.2022 10:41
Son dakika haber | Zihinsel engelli oğlu bıçakladı, hastanede kurtarılamadı

Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tartıştığı zihinsel engelli oğlu K.K. tarafından bıçaklanan Bayram K. (67), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tartıştığı zihinsel engelli oğlu K.K. tarafından bıçaklanan Bayram K. (67), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece Ulus Mahallesi 2150 Sokak'taki evde meydana geldi. Bayram K. ile zihinsel engelli oğlu K.K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.K., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla babasına saldırarak çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayram K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram K., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, K.K.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Gebze, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Zihinsel engelli oğlu bıçakladı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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