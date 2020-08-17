4 hektarın kül olduğu yangın söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi Amanos Dağı eteklerinde meydana gelen orman yangını 3 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Amanos Dağları ekipleri Çubukçu Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere orman müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 3 dozer, çok sayıda orman işçisi ve şehir itfaiyesi müdahale etti. 3 saatin sonunda söndürülen yangının ardından 4 hektarlık alan kül oldu.