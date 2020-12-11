KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, otomobille çarpışarak 2'si çocuk 5 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü Samet Koyun'un (31) yargılanmasına başlandı. Daha önce uyuşturucu kullandığını kabul eden tutuklu sanık Koyun, kaza anında uyuşturucunun etkisinde olduğu iddialarını reddetti. Mahkeme heyeti de sanık için Adli Tıp Kurumu'ndan en son ne zaman uyuşturucu kullandığının tespiti yönünde rapor alınmasına karar verdi.

Kandıra Çakırcaali Mahallesi Kocabayramlar Sapağı mevkisinde, 22 Temmuz günü meydana gelen kazada, Samet Koyun yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Serkan Barhan (37) yönetimindeki 34 BSM 420 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan, eşi Duygu Barhan (31), oğlu Göktuğ Barhan (6), kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ve yeğeni Berra Kılıç (2) hayatını kaybetti. 2'si çocuk 5 kişinin öldüğü kazanın ardından tutuklanan kamyon sürücüsü Samet Koyun hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan dava açıldı.