Son dakika haberi! ABD'de 80 aracın karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! ABD'de 80 aracın karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti

30.03.2022 19:22
Son dakika haberi! ABD'de 80 aracın karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletinde olumsuz hava şartları yüzünden 80 aracın karıştığı kaza sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletinde olumsuz hava şartları yüzünden 80 aracın karıştığı kaza sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Pennsylvaina eyalet polisinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin ailelerine duyurulduktan sonra açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, pazartesi gecesi etkili olan "aktif bir kar fırtınası" sonrasında 1-81 numaralı yolda meydana gelen kazaya karışan araçların 39'unun ticari olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazada yaralanan 24 kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğü ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Sosyal medyada kazayla ilgili paylaşılan videolardan birinde, kontrolden çıkmış bir çekicinin kaygan zemin nedeniyle 180 derece dönen büyük bir damperli kamyona çarptığı, bir kamyonun alev aldığı ve SUV aracın yolun kenarına çekmiş bir araca çarparak durabildiği görüldü.

YORUMLAR
500
Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Bahçesaray yolunda zorlu mücadele Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Bahçesaray yolunda zorlu mücadele 50'den Fazla Araç Zincirleme Kaza Yaptı 50'den Fazla Araç Zincirleme Kaza Yaptı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pennsylvania, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD'de 80 aracın karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:56 Yaşanan dehşeti bu sözlerle anlattı: Ukrayna'da kadınlara, çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiler
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 19:28:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! ABD'de 80 aracın karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement