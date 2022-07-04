Son dakika haberi | ABD, gazeteci Ebu Akile'nin ölümüne yol açan mermiyi Filistin'e iade etti - Son Dakika
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Son dakika haberi | ABD, gazeteci Ebu Akile'nin ölümüne yol açan mermiyi Filistin'e iade etti

04.07.2022 02:32
Son dakika haberi | ABD, gazeteci Ebu Akile'nin ölümüne yol açan mermiyi Filistin'e iade etti

Son dakika haberler... Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalide, ABD'nin, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldüren mermiyi inceledikten sonra iade ettiğini bildirdi.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalide, ABD'nin, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldüren mermiyi inceledikten sonra iade ettiğini bildirdi.

Şelalide, AA'ya yaptığı açıklamada, Washington'ın talebi üzerine işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta Ebu Akile'yi öldüren kurşunun incelenmesi için ABD'ye teslim ettiklerini söyledi.

İncelemelerin ardından ABD'nin söz konusu kurşunu Filistin makamlarına iade ettiğini aktaran Şelalide, "Mermi geri geldikten sonra bizim tarafımızdan da incelendi ve üzerinden hiçbir değişim ispat edilmedi." dedi.

Şelalide, ABD'deki incelemelere İsraillilerin de katılım gösterdiğine dair iddialara ilişkin ise bu konuda kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.

ABD'yle resmi prosedürlere bağlı kaldıkları ve mermiyi de etik ve yasal yükümlülükler üzerine teslim ettiklerini anlatan Şelalide, dolayısıyla ABD'deki incelemelerde İsrail dahlinin olup olmadığını bilmediklerini kaydetti.

ABD'nin soruşturma prosedürlerindeki ciddiyeti bağlamında mermiyi talep ettiğine işaret eden Şelalide, "Önemli olan bu cinayeti işleyen kişinin yakalanması ve hesaba çekilmesidir. Nitekim öldürülen Ebu Şirin ABD vatandaşıydı. Dolayısıyla ABD'den sadece soruşturmayı önemsemesi değil, bu cinayeti işleyenlerin peşine düşmesi de bekleniyor." diye konuştu.

Filistin Adalet Bakanı Şelalide, ABD'nin mermiyle ilgili yaptığı incelemelerin sonuçlarının kendilerine ulaşmadığını ancak soruşturmayla ilgili kararlı olduklarının altını çizdi.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.???????

YORUMLAR
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Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD, gazeteci Ebu Akile'nin ölümüne yol açan mermiyi Filistin'e iade etti - Son Dakika

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