Son dakika haberi: ABD: Transdinyester'deki patlamaları yakından takip ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: ABD: Transdinyester'deki patlamaları yakından takip ediyoruz

26.04.2022 23:53
Son dakika haberi: ABD: Transdinyester'deki patlamaları yakından takip ediyoruz

Gelen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Transdinyester'de meydana gelen patlamaları ve sonrasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı ve Moldova yönetimine konuyu suhuletle ele alma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Transdinyester'de meydana gelen patlamaları ve sonrasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı ve Moldova yönetimine konuyu suhuletle ele alma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Transdinyester'de meydana gelen patlamaları değerlendirdi.

Price, "Dün yaşanan patlamaların farkındayız ve olayları yakından takip ediyoruz. Moldova yönetimine bu olaylara yaklaşımında sükünet çağrısı yapıyoruz ve Moldova'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tamamıyla destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Price, Moldova'nın anayasal olarak belirlenmiş tarafsızlık statüsüne de saygı duyduklarını ve Moldova makamlarıyla temas halinde olduklarını söyledi.

Transdinyester'de bir günde üç saldırı yapıldı

Bugün, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Transdinyester'deki Mayak yerleşim biriminde Rusça yayın yaptığı öne sürülen bir radyo merkezinin antenlerine yönelik saldırıda iki patlama yaşanmıştı.

Yerel basın, bölgede ayrıca bir uçak pistine de saldırı gerçekleştiğini bildirmişti.

Dün akşam da Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki "Devlet Güvenlik Bakanlığı" binasına roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti.

Moldova'nın Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

Askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Moldova, Transdinyester'deki patlamaların ardından güvenlik önlemlerini artırdı Moldova, Transdinyester'deki patlamaların ardından güvenlik önlemlerini artırdı Son dakika: Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de yine patlamalar yaşandı Son dakika: Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de yine patlamalar yaşandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Transdinyester, Saldırı, Moldova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD: Transdinyester'deki patlamaları yakından takip ediyoruz - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
23:28 Putin: İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ciddi bir ilerleme kaydedildi
23:27 Apandisiti patlayan Eser Yenenler ameliyata alındı! Durumunun iyi olduğu öğrenildi
23:20 İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi
23:01 Real Madrid, tarihinde hiç bu kadar gol yemedi! Maçın ilk 11 dakikasında 2 gol yedi
22:34 Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi!
22:31 Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım!
22:08 ORC'nin anketine göre İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu!
21:40 9 kadınla aynı anda evlenen adam dert yandı: Adil bir cinsel ilişki programı yapmak zorundayım
21:37 Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 00:00:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: ABD: Transdinyester'deki patlamaları yakından takip ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement