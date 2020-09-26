Cenaze aracı sürücüsünü silahlı saldırıda yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Cenaze aracı sürücüsünü silahlı saldırıda yaralayan zanlı yakalandı

Adana'da, trafik ışıklarında bekleyen cenaze aracı sürücüsünü tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da, trafik ışıklarında bekleyen cenaze aracı sürücüsünü tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen cenaze aracının sürücüsü Resul Y'yi (61) tabancayla yaralayarak kaçan C.Y'yi (45) düzenlediği operasyonla yakaladı.

C.Y'nin saldırıyı, geçen yıl silahlı kavgada hayatını kaybeden kardeşi Kadir Y'nin intikamını almak için gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Zanlının emniyette, Resul Y. ile trafik ışıklarında karşılaştıklarını ileri sürdüğü ve "Resul bana küfretti. 'Seni de öldüreceğim, size etek giydireceğim.' dedi. Daha sonra bana silah gösterdi. Yolumuza devam ettik. Başka bir kırmızı ışıkta durdu, ben de durdum. Konuşmak için yanına gittim. Bana tabanca gösterdi. Beni vuracağını düşündüm, yanımda bulunan silahla ateş ettim." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı Resul Y'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Cenaze aracı sürücüsünü silahlı saldırıda yaralayan zanlı yakalandı
Cenaze aracı sürücüsünü silahlı saldırıda yaralayan zanlı yakalandı
Cenaze aracı sürücüsünü silahlı saldırıda yaralayan zanlı yakalandı
Cenaze aracı sürücüsünü silahlı saldırıda yaralayan zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, cenaze aracı, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cenaze aracı sürücüsünü silahlı saldırıda yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi Savunma sanayiinde geleceğimiz emin ellerde! Erdoğan, gençlerin ürettiği füzeyi böyle imzaladı Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı         
15:13
İrfan Can için gelen Lyon yetkileri, Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi İrfan Can için gelen Lyon yetkileri, Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi         
14:40
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı         
13:04
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor         
23:34
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 15:59:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cenaze aracı sürücüsünü silahlı saldırıda yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei