Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu - Son Dakika

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzer emniyete götürüldü.

Adana 'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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