Trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan Hacı Satar ve Ayten Satar'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Yusuf Güder, Hatice Güder, 5 yaşındaki Kadir Güder, motosikletlerde bulunan Fazlı Sönmez ile Hacı Satar yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Güder, daha sonda yol kenarında park halindeki Hacı Satar'in kullandığı 01 CNR 59 plakalı motosiklete çarptı.

Mehmet Güder 'in kullandığı 01 JJ 479 plakalı otomobil, Ali Turgut 'un kullandığı 01 EGS 42 plakalı motosiklet ile Kozan Yolu üzerinde çarpıştı.

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