Son dakika haberi! Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü gözaltına alındı

17.05.2022 10:54
Son dakika haberi! Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da bir otomobilde 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adıyaman'da bir otomobilde 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 700 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü V.G, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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