Otomobille çarpışan motosikletteki polis yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı, motosikletteki polis memuru yaralandı.
Ahmet Akın idaresindeki 01 SU 025 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi'nde Hakan Kılınç yönetimindeki 02 A 4888 plakalı polis motosikletiyle çarpıştı.
Kazada, sürücü polis memuru Hakan Kılınç yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:13 - Kaynak: AA
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