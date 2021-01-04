Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 120 kişiye ceza yazıldı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 120 kişiye ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 120 kişiye ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile Emirdağ, Sultandağı, Sinanpaşa, İscehisar, Çay, Dinar, Çobanlar ve Sandıklı ilçelerinde 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı. Kentte, tedbirlere uymayan 120 kişiye idari para cezası yazıldı.

Karahisar, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 120 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

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