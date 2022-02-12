Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Ahmetpaşa beldesinde C.G'ye ait alt katı dükkan ve depo olan ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalleli durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, Afyonkarahisar, Sinanpaşa ve çevre belde belediyelerden itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.