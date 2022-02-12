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Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu

12.02.2022 11:16
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Ahmetpaşa beldesinde C.G'ye ait alt katı dükkan ve depo olan ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalleli durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, Afyonkarahisar, Sinanpaşa ve çevre belde belediyelerden itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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Karahisar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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