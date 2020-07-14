Son dakika haberi... AK Parti'den 15 Temmuz çizgi romanı - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü için "Demokrasi ateşi sönmeyecek" başlıklı çizgi roman hazırladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan çizgi romanın, AK Parti Gençlik Kolları'nın resmi hesabından paylaşılan videosu binlerce beğeni aldı. Video, "İşten, okuldan gelinip evde çay içildiği sıradan bir günde abdest alıp, helalleşip vatan için tankların üzerine, şehadete koşan kahramanların ülkesi burası. Süper gücümüz; iman, feraset, vatan ve millet sevgisi" metni ile paylaşılırken, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara çizgi roman içerisinde yer verildi.

Ayrıca çizgi romanın, 81 ilde bulunan AK Parti Gençlik Kolları teşkilatları aracılığı ile tüm meydanlarda vatandaşlara dağıtılacağı bilgisi verildi.

(İHA)