Son dakika haberi... Almus Baraj Gölü'nde jandarma botu devriye görevine başladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Almus Baraj Gölü'nde jandarma botu devriye görevine başladı

12.05.2022 11:26
Son dakika haberi... Almus Baraj Gölü'nde jandarma botu devriye görevine başladı

Son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Almus ilçesinde görev yapmak üzere Almus Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı teşkil edildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde görev yapmak üzere Almus Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı teşkil edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Almus İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere teşkil edilen Almus Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı aktif olarak görevine başladı.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri ile birlikte ilçede yeni faaliyete giren jandarma botunu test etti.

Kaymakam Seyhan, "Huzurun ve sükunetin hakim olduğu ilçemizde, asayiş ve güvenliğin daha da artırılması için tedbirlerimizi alıyor ve çalışıyoruz. Bugün itibarıyla jandarma asayiş ve devriye botunu Almus Barajı'mızda faaliyete geçirdik, ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

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Hisarcık, Jandarma, Asayiş, Almus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Almus Baraj Gölü'nde jandarma botu devriye görevine başladı - Son Dakika


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